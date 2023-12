Vánoční idyla aneb Když blikající žárovky v okně rozpoutaly drsnou zákopovou válku dvou baráků

Názor

Všechno začalo v den, kdy se do protějšího domu přistěhoval mladý manželský pár. Umístil o Vánocích nerozvážně do svých oken ozdoby s blikajícími žárovkami. Po několika probdělých nocích se rozhodl soused inženýr, že to tak nenechá. Odstranil ze svých oken zelené chvojí a nahradil je ozdobou o síle 80 barevných žárovek.