Vášeň pro Ukrajinu. Jste pro emoce, nebo spíše pro Kissingera?

U nás se objevil billboard s heslem „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják.“ Je v tom demagogie, ale té se v kampani nevyhneme. To německý designovaný ministr obrany Boris Pistorius v úterý na rovinu řekl, že „Spolková republika se nepřímo účastní války“. Neřekl to pod tlakem či v kampani, zřejmě si to skutečně myslí. Takže není divu, když se na něj vláda v Kyjevě obrátila, ať Německo dodá tanky, letadla, válečné lodě, raketomety, děla a dostatečné množství munice. To není triviální téma a logicky budí vášně.