VAVRDA: Reklama na válku zdarma. Kdo z vás by bez Haška věděl, kolik Rusů je v NHL?

Podnikáním díru do světa neudělal, před pár měsíci neuspěl při volbě do čela českého hokeje.

„Hašana“ tyto neúspěchy neodrazují – což je třeba ocenit – a pustil se do boje dalšího. Do osobní „války“ s Rusem. V zemi, která vede vojenskou operaci na Ukrajině, už naštval kdekoho.

To mu nestačilo. Přehlédl, že ruské tenistky hrály v létě Prague Open a že v extralize působí i útočník Nikita Ščerbak, a začal brojit proti příjezdu Rusů v dresech týmů NHL, které mají příští pátek a sobotu otevřít sezonu slavné zámořské ligy v Praze.

Světe, div se, jeho iniciativu podpořilo také ministerstvo zahraničí, které má zjevně svých zaměstanců a diplomatů málo.

„Nejde o trest. Ale o bezpečnost nás a našich spojenců,“ opakuje Hašek urputně „čisté“ záměry své snahy.

Na druhou stranu: souvislost mezi účastí nejspíše tří ruských hokejistů placených kluby NHL a bezpečností naší země se hledá těžko. Všichni mají platná víza, nežádají o nová. O tom, že by měla být zneplatněna i tato, se teprve jedná, Evropská unie to nenařizuje, ale chce to doporučit.

Těžko si představit, že borci, kteří si vydělávají dolary za velkou louží, využijí pražského výletu k propagaci války. Hašek by sám měl dobře vědět, jak zákulisí NHL funguje.

A hlavně: Kdo z vás věděl, že týmy San Jose Sharks a Nashvillu mají na soupisce ruské hokejisty? Při vší úctě, jestli někdo teď dělá Putinovi a jeho válečným choutkám zadarmo reklamu, tak je to Hašek.