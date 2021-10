Ve válce s Británií. Argumenty západu a východu Evropy se míjejí

Názor

Jeden by si myslel, že poslední bitva, v níž se utkali čeští a britští lídři, byla u Kresčaku (1346). Ale máme-li věřit britskému bulváru, platí to, co píše The Sun: „Jsme ve válce proti rasismu.“ Myšleno ve válce proti východu Evropy, teď zrovna proti Česku.