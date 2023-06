Kde je naše budoucnost. Vláda by si měla ujasnit, zdali je pro ni věda prioritou

Není pak divu, že se vláda v tomto prohlášení také zavázala zvýšit financování této oblasti. Někdo musí napravit tu neskonalou ostudu, že tyto výdaje v poměru k výkonu naší ekonomiky už léta klesají a že se propadáme z lehkého nadprůměru v EU k těm nejhorším zemím v Unii. Je třeba najít deset miliard korun, aby se výdaje na vědu vrátily aspoň na úroveň roku 2020, a vláda to dokáže.

Anebo ne. Vládní návrh rozpočtu přinesl překvapení. Vědě se přidávat nebude. Bude se ubírat. Výdaje se sníží zhruba o deset procent. Naše budoucnost tedy neleží ve vědě, jinak by k něčemu takovému nemohlo dojít. Je někde jinde. V hlubinách něčeho, co neznáme. Nebo možná na dně něčeho. Jak naznačuje to, že zhruba stejnou částku, o kterou přijde věda a výzkum, by přinesla vládou zamítnutá daň na tiché víno.