Vedoucí úloha. Senát schválil úsporný balíček, a vůbec neví proč

Vyjmeme-li z této většiny senátorky a senátory nepatřící do vládního tábora, pak tito kritikové zpravidla zakončili svou litanii kouzelnou větou o tom, že je to sice špatné, ale vládní snahu podpoří, protože prý není zbytí. A říkali to i kritici, kteří poukazovali na postupy odmítnuté již před lety Ústavním soudem (ministryně Langšádlová propašovala do balíčku přílepek likvidující svobodu některých akademických institucí), konkrétně třeba Hana Marvanová se velmi rozohňovala, a přesto nakonec byla pro.