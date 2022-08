Věří si, musejí. Fiala s Rakušanem v koaliční pasti

Pravidelné kontakty šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka s hlavou údajné bandy rozkrádačů veřejných peněz Michalem Redlem, která byla napojená na hnutí STAN, jsou prý naprosto bezproblémové. Možná by i byly, kdyby pan Mlejnek v nejbližších dnech potichu složil funkci, pomohl by panu Rakušanovi z politické šlamastyky, všichni by se mohli následně tvářit, že je vše v pořádku.