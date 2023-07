Hospodští mudrlanti nebo populističtí politici možná rychlopalně navrhnou: „Tak postavíme více věznic, nebo alespoň rozšíříme kapacitu těch stávajících.“

Nicméně to je prostě líbivá, avšak neuvěřitelně falešná cesta. Systémovým, dlouhodobým problémem je, že u nás prostě „sedí“ i ti, kteří by jinde v civilizované Evropě dostali peněžitý nebo jiný alternativní trest, avšak nezabírali by místo ve věznicích.