Vláda mlhy. Je nutné jasně říci, oč jde ve sporu o Lipavského

O co jde? Prezident Miloš Zeman sice pověřil šéfa koalice Petra Fialu sestavením vlády, zároveň ovšem oznámil, že si chce napřed vyposlechnout všechny příští ministry a jeden že se mu opravdu nelíbí.

Není to nic úplně nového, ministry se pokoušeli kádrovat i někteří předchozí prezidenti. Část historiků a politologů to považuje za přínos, protože tak lze upozornit na osoby, které mají problematickou morální pověst či jsou namočeni do neprůhledných obchodů. Což může podminovat důvěru ve vládu a stát.

Zeman ale neupozornil na takto problematické kandidáty, spíše mu jde o člověka, který mu nevyhovuje ideologicky. Má to být Jan Lipavský nominovaný na ministra zahraničí. Prezident si ho pozval na pohovor a údajně ho vyzval, aby svoji kandidaturu vzdal. Ovšem když se na to ptali Lipavského novináři, tak jen mlžil.

Podobně přímo neodpověděl designovaný premiér Petr Fiala. Ano, jde o snahu nepopudit zbytečně prezidenta, jenže zároveň šéf koaliční KDU-ČSL vyhrožuje za případné nejmenování Lipavského prezidentovi kompetenční žalobou. Tak tohle není zrovna jasná a otevřená komunikace.

Přitom je to velmi důležitá věc. Nejde ale až tak o osobu Lipavského, o jeho předpoklady pro funkci či názory. Jde o to, co může dělat prezident při jmenování vlády. Pokud by si totiž mohl vybírat ministry, znamenalo by to, že se náš politický systém mění z parlamentního na prezidentský. Bez přepsání ústavy.

A že premiér je už jen takový doplněk prezidenta, který pak bude nepřímo přes ministry řídit vládní politiku. Právě tohle včetně vývoje celého případu by měla koalice občanům veřejně a hlasitě říct.