Dávkový paradox. Vláda to myslela dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Dávky se sníží nebo o ně přijdou i někteří lidé, kteří by je opravdu potřebovali. Třeba osaměle žijící staří lidé nebo některé chudší domácnosti. Nebude jich moc a část z potřebných bude moci využít jiný příspěvek. Ale i tak tu budou najednou lidé v těžké situaci.

Zároveň zůstane nárok na dávku i těm, kteří ji nepotřebují. Protože jsou relativně movití, jen pracují tak zvaně na živnosťák, často ve švarcsystému. Náš daňový systém jim umožňuje vykazovat formálně nízké příjmy, a tím pádem platit nízké daně a k tomu budou mít navíc stále nárok na příspěvek na bydlení.

Nezní to spravedlivě ani jako nejlepší řešení, spíš to připomíná ono slavné rčení bývalého ruského premiéra Černomyrdina: „Mysleli jsme to dobře, dopadlo to jako vždycky.“ Což se bohužel v našem sociálním systému stává. Doufejme, že další změna dávek příští rok to vyřeší. Doufejme.