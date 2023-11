Chápe vláda problém? Pokud ne, dočká se protestů dalších, zřejmě silnějších

Toho, že letošní konstelace dnů odpovídá té z listopadu 1989, si všimli už dříve odboráři. Proto vyhlásili stávku na pondělí 27. listopadu, přesně jak tomu bylo před 34 lety.

Má to ale jiný význam než ryze symbolický? Každý přece ví, že paralely mezi listopady 1989 a 2023 jsou přehnané a nemají oporu v realitě. Jistěže to každý ví, ale i když to vědí i pedagogové a lékaři, u nichž se vyšší inteligence předpokládá, přesto se do protestu zapojí.

Ten protest nemá jednotně stanovený cíl a požadavky toho rázu, jakým bylo zrušení ústavního článku o vedoucí úloze KSČ před 34 lety. Ne. Jeho společným jmenovatelem je odpor proti způsobům a stylu Fialovy vlády. A ta na celou akci už předem reaguje po svém, analýzou argumentů, proč ta stávka nemá oprávnění.

Jenže tady nejde o analýzu, jde o způsob nazírání na společenský protest. V tomto smyslu zde jakási podobnost s rokem 1989 být může. Tehdejší stávka nezpůsobila hospodářské škody, ale dala establishmentu najevo, že takhle to dál nejde. A ten to postupně pochopil. Pokud nynější vzkaz Fialova vláda nepochopí, dočká se protestů dalších, zřejmě silnějších.