Jak se z opozice volá...Vládní balíček nejspíš čeká dlouhý sněmovní boj

Opozice v čele s Petrem Fialou tehdy nenáviděné EET obstruovala od listopadu do února, čímž platnost zákona oddálila o rok. To si nynější vláda u balíčku nemůže dovolit. Ovšem zároveň si nemůže dovolit okaté válcování opozice. Vždyť sami dnešní vládcové si na nedostatek času a „umlčení“ tehdejší opozice neúspěšně stěžovali u Ústavního soudu.

Že by dnes Fialova stoosmičlenná většina smetla opozici po pár dnech, je těžko myslitelné. Popřela by tím sama sebe a nedalo by se to odůvodnit vzletnými řečmi o záchraně demokracie.

Co takhle zkusit se domluvit a alespoň v něčem ustoupit? To asi nepůjde, neboť všechny opoziční návrhy jsou dle vlády hloupé. Tak nás tedy čeká nekonečná a neplodná obstrukce. Vytáhněte z archivu všechny Fialovy projevy z tehdejší sněmovny a přečtěte je znovu.