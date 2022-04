Vládní záplata. Rodiny s potomky nad 18 let si dle kabinetu podporu nezaslouží

Názor

Vláda se již podruhé odhodlala k něčemu, co doposud tvrdě odmítala, slíbila všem rodinám s čistým příjmem do milionu korun ročně na rodinu pět tisíc korun na každé dítě do 18 let věku. Sláva, koalice přemohla svůj dogmatismus a pomáhá i tak, jak nikdy nechtěla.