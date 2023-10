Volby. Řeč je o volbách.

Ve školách se děti pořád ještě učí, alespoň si to myslím, že jsou svátkem demokracie, že bez voleb demokracie vlastně ani nemůže existovat, že není nic krásnějšího, než když mohou občané přijít v onen velký den do volebních místností a svobodně a za plentou si zakroužkovat své reprezentanty na dalších několik let.