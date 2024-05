Je potřeba říci, že volby nanečisto jsou výborná věc, která středoškolákům připomíná, že jsou také občany a že volby nejsou bolestivá procedura. Avšak nemohou být ukazatelem čehokoli jiného než faktu, že něco připadá studentstvu přitažlivé. Vzpomeňme na to, že tyto volby pravidelně vyhrávala TOP 09, ovšem v hlasy nastupujících generací se to nepromítlo, jejím někdejším voličům nanečisto je o deset let víc a topka žije jedině díky tomu, že se jako klíště drží koalice s ODS.