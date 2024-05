Sólo akce Piráta Ferjenčíka: do voleb jde z 12. místa jako „Ježíš“. Za své peníze, straně se ale počítají do limitu

Mikuláš Ferjenčík jde do červnových voleb do Evropského parlamentu z pozice číslo 12 kandidátky Pirátů. | foto: ČTK

Pirát a někdejší poslanec Mikuláš Ferjenčík by rád napodobil Alexandra Vondru (ODS). Tedy přesněji jeho úspěch z předchozích voleb do Evropského parlamentu. Do nich šel Vondra, bývalý ministr zahraničí a blízký spolupracovník Václava Havla, z patnácté příčky kandidátky ODS. Díky kroužkování, jak bývá nazývána možnost voličů udělit preferenční hlasy, se ve volbách před pěti lety vyšvihl na druhou příčku – a získal post europoslance.