Voliči, vize a počty. Proč politické strany necílí na mládež

Důvody nezájmu politiků o mladé voliče jsou dva. Prvním je prostá matematika. Mladých ve věku od 18 do 27 let je zhruba milion. Pokud vezmeme stejné věkové rozpětí, tedy deset let, je lidí od 60 do 69 let zhruba jeden milion 300 tisíc. Už to znamená podstatný rozdíl.