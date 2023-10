Obezřetného politika jako Pospíšil by jeden pohledal. Divadlo v Dlouhé ale může zbytečné váhání zničit

A je to vážně k vzteku, protože na to, aby člověk pochopil, že koupě by se vyplatila městu i divadlu, nemusí být žádný ekonomický expert, na to stačí kupecké počty. K vzteku je, že do celé záležitosti vstupují politické vlivy a vzájemné animozity na pražské radnici.

Abychom použili lidovější slovník, v současné domácí politice si jde každý po krku a usilovně číhá, až se naskytne něco, čím by protivníkovi namazal schody nebo ještě lépe zakroutil krkem. Že na to pak doplácí to, oč by politická garnitura měla pečovat, je jaksi vedlejší. Účel světí prostředek a v tomto případě to není jinak.

Oč vlastně jde? Jak psal již před létem na serveru Lidovky.cz kolega Dominik Stein, majitelé stanovili cenu asi o 11 procent vyšší, než jakou určil znalecký posudek z června loňského roku.

A také se ukázalo, že jeden z lidí zainteresovaných na prodeji je sponzorem stran ODS a TOP 09, což Jiřího Pospíšila zdá se značně vyděsilo a stáhl záležitost z jednání zastupitelstva. A to i přesto, že město může kupovat za ceny vyšší než odhadní až do patnácti procent, pokud je nákup ve veřejném zájmu.