Zajatci? Unesení! Netřeba být hlasem Izraele, stačí hlas racionality

V případě Ukrajiny trvala v Evropě asi rok, v případě Izraele vypršela po pár dnech. Není lepší být hlasem racionality než hlásnou troubou Izraele, což přesvědčuje již přesvědčené a vytáčí již vytočené?

Racionalitou lze napravovat zmatení slov, z něhož těží Hamás. Stačí připomínat základní fakta a kauzalitu. Že napadeným byl 7. října Izrael, ne Palestina. Že Izrael tomu čelí tvrdě, leč to nepopírá jeho pozici napadeného. A že mu v tom nahrává sám Hamás. Třeba když jeho mluvčí řekne do televizní kamery „budeme to dělat znovu a znovu“. Znáte nějaký stát na světě, který by v této situaci nabídl ruku ke smíru?