Zákon podle Kremlu. O čem vypovídá zákaz ruské hudby na Ukrajině

Jistěže je dobře, nemohou-li kuřáci otravovat nekuřáky, ale musí to platit paušálně? Nemohly zůstat jisté špeluňky (jako v jistých spolkových zemích Německa) kuřácké? Ale vykládejte to fanouškům paušálu. Vykládejte to ukrajinskému parlamentu, který v neděli schválil zákon zakazující veřejnou prezentaci ruské hudby.