Západní hrdina Korčok může Slovákům nahradit Čaputovou. Záležet však bude i na jiných volbách

Strašákem pro ně je vidina, že by letošní parlamentní volby mohl vyhrát populisticky se chovající expremiér Robert Fico, známý svými proruskými postoji.

Ivan Korcok @IvanKorcok V rodnej Banskej Bystrici som dnes oznámil kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách. Začínam zbierať podpisy ako občiansky kandidát. Po 30 rokoch služby v diplomacii chcem Slovensku ďalej pomáhať a viesť cez zložité obdobie.



Teď se jim ale může zdát, že se původní mračna rozpouštějí. Svou prezidentskou kandidaturu totiž ohlásil bývalý ministr zahraničních věcí Ivan Korčok. Poté, co skončil loni v září ve vládě, se hodně spekulovalo, kam se uberou jeho další kroky. Návrat do služeb slovenské diplomacie nebyl úplně pravděpodobný, na to už měl dnes 59letý Korčok za sebou prestižní velvyslanecká místa při NATO, u Evropské unie, v Berlíně či Washingtonu.