Zapomenutý nepřítel. Děsivých útoků je pořád schopný, příště může udeřit třeba v Evropě

I když si většina občanů vyspělého světa včetně mnoha politiků myslí, že radikální násilný islamismus je pryč, není. Dokonce ani teroristická organizace Islámský stát, která kdysi ovládla území větší než Velká Británie, není mrtvá. I když před pár lety přišla o poslední větší město. Spíše je to zombie, živá mrtvola, jež je stále schopná děsivých útoků.

Jak je to možné? Za prvé je to stále přitažlivá ideologie, která vyplnila v některých oblastech ideologické prázdno poté, co tam neuspěly socialismus, nacionalismus, osobní diktatura i snaha o zavedení demokracie. Teď vytlačuje tradiční radikály i ty moderní islamisty, kteří se ještě před pár desetiletími jevili jako šílenci.

Za druhé Islámskému státu a jemu podobným pomáhá to, že Západ jako by zapomněl, že tenhle nepřítel existuje. Objevila se hrozba z Ruska, je tu stále agresivnější Čína a na boj proti islámským superradikálům rozlezlým po zeměkouli už nezbývá sil a prostředků. Příště ale mohou udeřit třeba v Evropě.