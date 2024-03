„Ukrajinci to nebyli.“ Islámský stát ukázal video z masakru u Moskvy

K útoku na moskevské koncertní centrum se opakovaně, v pátek a v sobotu, přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Dokonce před možnou hrozbou teroristického útoku v týdnu upozorňovaly i Spojené státy. Ruská strana však varování odmítla a označila jej jako pokus o zastrašování.

Hnutí IS se v minulosti hlásilo už k mnoha útokům, aby si zvýšilo prestiž, a později se ukázalo, že za nimi nestálo. Jako třetí přiznání zveřejnila teroristická organizace IS video, ve kterém se skupina teroristů pohybuje po chodbách koncertního centra. Na videu je i zachycen jeden z teroristů, který z automatické pušky střílí do lidí.

Záběry dále zachycují jiného útočníka, který nožem podřezává hrdlo bezvládnému tělu. Útočníci tedy kromě automatických pušek používali i nože.

„Alláhu akbar,“ křičí jeden z útočníků na videu, který otočil kameru, aby byl na záběru vidět jeho obličej, ten však IS rozostřil.

Na sociálních sítích kolují další, mnohem drastičtější záběry z útoku. Video podle všeho natáčeli sami útočníci.

Ruské úřady uvádějí, že v souvislosti s útokem zadržely 11 lidí, včetně čtyř mužů podezřelých přímo z útoku v koncertní síni ve středisku Crocus City Hall v Krasnogorsku.

Ruští představitelé v čele s Putinem a státní média poukazují na údajnou souvislost s Ukrajinou, kam podle nich podezřelí z útoku prchali. Ukrajina jakékoliv spojení s útokem odmítá a tvrdí, že Rusku jde o záminku pro další mobilizaci do armády, která už déle než dva roky válčí proti Ukrajině.

Spojené státy v pátek uvedly, že mají k dispozici zpravodajské informace, které potvrzují, že k útoku se hlásí Islámský stát-Chorásán, což je afghánská větev této teroristické organizace. Objevila se ve východním Afghánistánu koncem roku 2014 a rychle si získala pověst mimořádně brutálního uskupení, uvedla agentura Reuters. V sobotu označila IS za jediného viníka útoku u Moskvy také mluvčí americké Národní bezpečnostní rady.

V autě, ve kterém podezřelí prchali z Moskvy, se podle jednoho z ruských poslanců našly cestovní pasy Tádžikistánu. Ruská média zveřejnila záběry, na nichž jeden ze zadržených odpovídá na otázky tádžicky.

Jiní zase jako možného strůjce teroristického útoku označují přímo Rusko. Podle jejich názoru se snaží vyvolat záminku pro další všeobecnou mobilizaci, případně pro využití zakázaných zbraní na Ukrajině.