Názor

Petr Fiala na poslední chvíli odvrátil protest lékařů, který by v následujících měsících znamenal výrazné omezení neakutní péče a citelné potíže v menších nemocnicích. Lékaři již oznámili, že do definitivní dohody, která by měla být hotová příští týden, budou přesčasy sloužit.