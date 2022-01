Dále pak vážený guvernér načrtl, že ti, kteří budou studovat technickou vysokou školu, budou mít tento poplatek uhrazený od České republiky – tedy našeho státu, který prý trpí nedostatkem techniků. Do pěti let, alespoň dle Jiřího Rusnoka, budou vysoké školy technického směru zcela plné a za 20 let budeme mít inženýrů naprostý dostatek.