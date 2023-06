O vině a studu. Kdo ale vlastně může za mrtvé z ponorky a ze Středomoří?

Názor

S ponorkami je to jako s letadly. Neštěstí je potkávají jen velmi zřídka, ale když už se jednou přihodí, často zahynou všichni na palubě. Platí to i pro ponorku Titan, jež vozila lidi do hloubky 3800 metrů k vraku Titaniku. Stane-li se v těchto podmínkách cokoliv, šance na přežití klesá k nule. Plyne z toho případu nějaké poučení?