Stanjurův trik: jen ti nejrafinovanější si hrají na prosťáčky

Není to ale zdaleka tak jednoduché, protože ministr financí si prý na vládě své odpracoval, následně se omluvil u premiéra a vyrazil za kulturou. Navíc, jeho přítomnost na tiskové konferenci vlády po 22. hodině opravdu nebyla potřeba. Za prvé všechno podstatné, co na tiskovce mělo zaznít, prozradili Starostové v tiskové zprávě vydané již v 18:30. Za druhé, i kdyby pan Stanjura byl přítomen, odpovídal by kompetentně na dotazy, nebo by spíš opakoval naučená hesla? Na návštěvu divadla měl nesporně nárok též podle zákoníku práce.