Zdraví a la Stanjura. Redukce zdravotních pojišťoven problém nevyřeší

Názor

Ministerstvo financí chystá redukci počtu zdravotních pojišťoven, aniž by tomu předcházela jakákoli politická diskuse. Plán to není nový a též je známo, že touto cestou nic neušetříme. Omezíme konkurenci, ale pokud se projevovala jen v nabídkách více méně pofidérních bonusů, nebude to ztráta.