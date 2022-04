Zelenskyj potvrdil, že se občas stylizuje do Grety Thunbergové. Do situací, kdy mladičká aktivistka předstoupí před mocné tohoto světa, od plic jim vynadá („Jak se opovažujete“) a pak od nich sklízí potlesk. Je to osvědčený scénář, což Zelenskyj jako bývalý herec jistě ví. Proto se i on z obrazovky v newyorském sídle OSN pustil do mocných tohoto světa.