Představ si, že ti k večeři dají jogurt a banán, ilustrovala tu hrůzu s tím, že další týden by ji tam neudrželi ani párem koní. Deset dní před tím ji do nemocnice přivezli na hranici smrti, antibiotika nezabírala, museli čistit plíce mechanicky, aby se léčba dostala, kam má. Nezachránili ti tím náhodou život? To jo, připustila, ale jinak hrůza…