Předem ohlášená katastrofa. Proč musí Berlíňané znovu volit zemský parlament

Kdykoli se má česká kolegyně Dana rozčilovala, že se v Česku děje něco nekalého, často dospěla k závěru: „V Německu by se něco takového stát nemohlo.“ A já jí vždycky odpovídal: „Ty vůbec netušíš, co vše je v Německu možné.“ Však si u nás také sotva někdo kdy dokázal představit, že v zemi, v níž je údajně všechno naprosto skvěle zorganizováno, jednou proběhnou volby provázené takovým chaosem, že nakonec budou muset být zopakovány. Teď už je to ale jisté: Berlíňané musí znovu zvolit svůj parlament, zemský sněm a obecní zastupitelstva ve dvanácti městských částech. Jak je to možné?