Názor

V uplynulém týdnu jsme se hodně dočetli o Milanovi Kunderovi. Jak by ne, v úterý zemřel a bylo třeba se vyjádřit, i já jsem přispěl. Zaujal mě postřeh nejmenovaného kolegy, že zatímco se Pavel Kohout kaje, kudy chodí, za to, co vyváděl v padesátých letech, Milan Kundera se zahalil do velebné pařížské izolace a pokání od něho nebylo slyšet dohromady žádné.