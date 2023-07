Zešílíme z vedra? Je lepší, mají-li slovo přírodovědci než fanatici

Názor

Víte, že léto je v polovině? To meteorologické, trvající od 1. června do 31. srpna. Zásadnější ale je, že vrcholí extrémní horko. Očekává-li se v Čechách až 37 °C, vsaďte se, že budou padat teplotní rekordy. Je to už rituál. Po každém žhavém dnu přicházejí zprávy, na kolika stanicích byl překonán dosavadní rekord (aniž se zdůrazní, kolik let se na nich měří). Nic proti tomu, ale jádro věci je poněkud jinde.