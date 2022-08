Názor

Zhoršení výhledu ratingu České republiky agenturou Moody’s pojala česká mediální i politická scéna primárně jako debatu na téma „kdo za to u nás může“. Tedy klasický Babiš a Schillerová vs. Fiala a Stanjura (jména ministerských předsedů uvádím v neutrálním abecedním pořadí). Tato odezva ovšem více než problém ratingu reflektovala mimořádnou sebezahleděnost do vlastní politiky a obecněji pouze do českého prostředí.