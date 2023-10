Oběť covidu. Kdy zmizí střídání letního a zimního času?

Cíl zavedení střídání času byl čistě ekonomický, mělo se ušetřit. Lidé budou vstávat ráno do práce za světla, čímž se ušetří náklady na osvětlení. Poprvé to údajně navrhl už v 18. století americký politik a vynálezce Benjamin Franklin, aby se nespálilo tolik lojových svíček. Myslel to spíš ironicky, ovšem doslova se to prosadilo se zavedením elektřiny a šetření. Nejprve za první světové války, pak za té druhé a nakonec se ve vyspělém světě změna času definitivně zabydlela v souvislosti s ropnou krizí v sedmdesátých letech.