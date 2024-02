Nikolka se zastavila nad každou louží, zrentgenovala ji očima, a když viděla cosi, co by mohla být napůl utopená žížala, přičapla na bobek a zachraňovala ji. Ty, co se v prstech kroutily, něžně umístila na trávník a kontrolovala, jestli zalezly do země, „do bezpečí“.