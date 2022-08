Jen díra v zemi? Jaký je smysl zkoumání Hranické propasti

Vchod do propasti je 300 metrů nad mořem. Pod ním 70 metrů klesá suchá část propasti, pak začíná část zatopená. Pronikl-li robot do hloubky 450 metrů pod hladinu (a to ještě vůbec nebyl u dna), znamená to, že se ocitl na úrovni 220 metrů pod hladinou světového oceánu. No a? Samozřejmě, kvůli tomu nezlevní ani chleba, ani nájmy, ani benzin, ani elektřina. Ale stejně to o čemsi vypovídá. Třeba o úrovni výzkumu.