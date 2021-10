Neměly by dělat nic, co zavazuje jejich nástupce, rozhodování by se mělo soustředit jen na problémy nesnesoucí odkladu. Končící kabinet Andreje Babiše měl v pondělí v plánu dvě rozhodnutí, obě významná, obě akutní, obě svým způsobem zavazující nástupce.