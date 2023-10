Že mu to dělá starosti, připustil už i americký prezident Joe Biden. Další pomoc Ukrajině potřebuje v Kongresu schválit do konce října. USA přitom poskytují polovinu celkové zahraniční pomoci Kyjevu. Z amerického pohledu jde sice zhruba o desetinu amerického obranného rozpočtu, což je mnohem méně než výdaje na válku v Iráku či Afghánistánu, ale přesto to u části opozičních republikánů vyvolalo odpor, který přispěl i k odvolání šéfa sněmovny.