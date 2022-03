Znárodnění. Co čeká Rusy, když se utrhnou události ze řetězu?

Hovoří-li se teď o znárodňování v Rusku, čpí z toho válka vedená jinými prostředky. Rusko přepadlo Ukrajinu. Západ odpověděl sankcemi. Rusko reaguje hrozbou znárodnění firem, jež z Ruska odejdou. Odpoví Západ i na toto? Znárodní naopak majetky ruských oligarchů na svém území? Či ještě drsněji: bude-li se situace dále šroubovat, dokázal by Západ sáhnout na majetky etnických Rusů u nás? Jsou to jen divoké spekulace. Ale zjitřené emoce k nim vedou. Jisté je, že slovo znárodnění se vrací do hry.