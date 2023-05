Názor

Čím se Češi liší od Poláků a Maďarů? Odmyslíme-li si Ukrajinu, je to vztah k Evropské unii. Zatímco vlády v Polsku a Maďarsku se chovají „unijně zlobivě“, podpora členství u polských a maďarských voličů dosahovala 80 procent. U nás jako by to fungovalo obráceně.