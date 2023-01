Svoboda na klíček. Cenzura bez kontroly znamená konec demokracie

Boj s dezinformacemi není v době sociálních sítí snadný a v posledku to, co vláda navrhuje, je zase jen cenzura, tedy cílené umlčení některých mluvčích. I kdybychom to zvládli právně čistě, stále je tu nebezpečí stigmatizace na základě unáhlených soudů příslušných úřadů.

Vzpomeňme poslední koronavirové pandemie, objevila se vakcína proti covidu-19 a oficiální verze, podporovaná odborníky, vládou i médii, zněla: jedna vakcína stačí. Ozývaly se hlasy, že to stačit nebude a že bude nutno se očkovat vícekrát, možná i každý rok. Takové tvrzení bylo považováno obecně za „fake news“.