ZVĚŘINA: Nekopejte do Petra Fialy, nic hloupého neřekl

Protibabišovský blok „starých stran“ je mediální okurková limonáda.

Předseda občanských demokratů to schytává ze všech stran za „plán“, který nikde nevyhlásil. Nejprve co Petr Fiala neprovedl – nevyhlásil žádný velkolepý plán na předvolební koalici či jednotnou kandidátku „demokratických stran“ do voleb v roce 2021.

Stalo se pouze to, že předseda nejsilnější opoziční strany odpověděl v neděli, během okurkové sezony, na dotaz veřejnoprávní ČTK. Otázka byla reakcí na výroky Víta Rakušana, který o podobném předvolebním bloku mluvil minulý týden. Tedy nekonaly se žádné rozhovory mezi předsedy stran a neexistují ani žádné konkrétní plány na společnou kandidátku. Předseda jedné strany odpověděl jen na dotaz ohledně poměrně vzdálené budoucnosti (roku 2021).

Vyčítat tedy Fialovi špatné načasování či fantazírování je tak trochu mimo.

Z fantazírování bychom měli obviňovat média, už v neděli nebylo ze zpráv, které kolovaly na seriózních zpravodajských webech, patrné, že je to pouhá reakce na dotaz a nikoli politická iniciativa. Že by další sebepoškozující počin na cestě k znedůvěryhodňování sebe sama, tedy médií?