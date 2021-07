ZVĚŘINA: Piráti se do protikorupční politiky zamotávají

Během svátečních dnů volna vzbudil jistou pozornost plakát pirátského poslance a kandidáta na ministra spravedlnosti Jakuba Michálka.

Pan čekatel na ministra je na něm zobrazen jako muž, který po kovbojsku chytá do lasa korupčníka. Žel plakát vyzněl především směšně a strana jej jako „zavádějící“ stáhla.

Protikorupční agenda, která tak skvěle zabírá například Šlachtově Přísaze, je tradiční disciplínou také Pirátů. Protože problematiku poslední dobou trochu zanedbávali, představili na konci června spolu se Starosty Velký protikorupční program, který údajně daňovým poplatníkům ušetří miliardy korun. Kromě evergreenu v podobě sněmovní vyšetřovací komise na „pochybné zakázky během pandemie“ slibuje koalice též nové zákony o střetu zájmů o státních zástupcích či nový trestní řád.

Splnění jen těchto legislativních plánů je úkol téměř nadlidský. Snad proto se koalice zavázala, že se postará o to, aby drtivá většina korupčních kauz „byla uzavřena do 18 měsíců“. Jak to, vždyť trestní řízení trvá v ČR průměrně ani ne poloviční čas a v průběhu let se stále zkracuje? Buď chtějí mít dopředu splněno, anebo slibují vyřídit veliké korupční kauzy, jako byla ta Rathova, do roka a půl. To je čirá fantasmagorie, pokud se prominentní korupčník může v právním státě bránit s pomocí právníků, pak (zvlášť chce-li obžalovaný zdržovat) je osmnáctiměsíční lhůta neudržitelná. Ani v zahraničí se podobné kauzy nesoudí bleskově, vzpomeňme třeba tradiční francouzské procesy s bývalými prezidenty republiky či premiéry, žádný nebyl krátký. Jedině snad, že by Piráti a Starostové hodlali demontovat právní stát, ale to zatím nahlas nepřipouštějí.

Při studiu kulatých slovíček o korupci se jeden neubrání otázce, jestli nesledujeme ukázkový populismus. Samozřejmě populisté z ANO nemají program momentálně žádný, budou se s ním obtěžovat po prázdninách. Jenže i sliby bez konkrétní cesty k naplnění nejsou ničím jiným.