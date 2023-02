Že nás to za těch třicet let nikoho nenapadlo? Ani Klause, Zemana, Špidlu, Topolánka či Sobotku. Nikdo nebyl tak jasnozřivý jako generál, plnící celoživotně vojenské úkoly, které mu přidělili nadřízení politici.

A přitom je to tak jednoduché! Podle toho, jak problém traktuje skoroprezident, by to měla mít vláda z krku za dvě odpoledne.