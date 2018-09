Nechte zisky v Česku, žádá Babiš investory

PRAHA Existují dva způsoby, jak se dají udržet peníze nadnárodních firem na domácím území. Po zlém – tvrdším nebo cíleným zdaněním. Nebo po dobrém. Premiér Andrej Babiš (ANO) se nyní rozhodl, že zkusí zápolit s­ odlivem zisků mírovou cestou. Nebude podniky se zahraničními matkami nutit ani víc danit, hodlá se s ­nimi domluvit.

V úterý večer se kvůli tomu odehrálo v­ pražském Lichtenštejnském paláci ojedinělé setkání. Premiér si sezval šéfy z nejvýznamnějších zahraničních firem, které svou pobočku usadily v Česku. „Vysvětlil jsem jim, že veřejnost vnímá odchod zisků negativně. Chci, aby ukázali, že už tady peníze investují, a aby investovali ještě více. A tím pádem se zbaví nálepky, že berou tolik peněz pryč,“ sdělil LN Babiš.



Líbil by se mu veřejný žebříček firem, které do republiky vkládají nejvíce financí v rámci zodpovědného chování, ať už do svých zaměstnanců příspěvkem na důchodové spoření, do stavby školek ve městě, kde sídlí, nebo třeba podporou kultury. Premianti pak mají být ostatním příkladem.

Zároveň stát nabízí, že odklidí z cesty překážky, které podnikání ztěžují, třeba nedobudované dálnice či absolventy škol, kteří se nepotkávají s požadavky trhu práce.

Na diskusní večeři sezval premiér 26 vrcholových manažerů z nejvýznamnějších zahraničních firem v Česku. Například z automobilek Škoda Auto či Hyundai, z operátorů Vodafone a T-Mobile, z České spořitelny či Googlu.

Babiš chce v návaznosti na úterní večeři vystavět pravidelnou platformu, další setkání se odehraje ještě letos a mají na něm padat již konkrétní náměty. Nápad ČSSD na sektorovou daň tak jde minimálně dočasně k ledu.