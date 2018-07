Nejde o plagiát, říká o diplomové práci ministra obrany Metnara analýza Ostravské univerzity

Praha Diplomová práce ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) není plagiát, mohla mít ale vyšší úroveň. Po analýze to uvedla Ostravská univerzita, kde práce vznikla. Metnar v diplomové práci z roku 2004 neuváděl přebírané citace. O výsledku analýzy dnes ČTK informoval mluvčí univerzity Adam Soustružník. Ministr se má k pochybnostem ohledně své diplomové práce vyjádřit odpoledne.

„Výsledkem posouzení textu je závěr, že se autor práce Lubomír Metnar nedopustil vědomého plagiátorství,“ uvedl Soustružník. Podle něj první výsledek kontroly ukázal, že text vykazuje nedostatečnou práci s citačními zdroji. Jednalo se zejména o absenci odkazů na knihu Petra Musílka z Vysoké školy ekonomické v Praze.

„Na některých stránkách z této knihy diplomant evidentně čerpá, aniž by odkázal na zdroj. Nicméně práce je řádně uvedena v seznamu použité literatury,“ uvedl Soustružník. Ke zhodnocení v informačním systému Theses odhalujícím možné plagiáty bylo nutné převést Metnarovu práci do elektronické podoby, protože existovala pouze v písemné formě.

Kontrola v systému identifikovala 45 případů shody

„Kontrola v systému Theses.cz identifikovala 45 případů shody, ze kterých ve 39 případech byla nalezena shoda méně než pět procent. Analýzy se zaměřily na shody s hodnotou 11 procent, které se vyskytly dvakrát, osm procent a šest procent. V každém z uvedených případu se jedná o nekorektní citování zákonů, případně podzákonných norem. Část shod se týká podobnosti se studijními materiály - jedná se o vysokoškolské kvalifikační práce publikované ovšem později nežli práce Lubomíra Metnara,“ uvedl mluvčí.

Dodal, že univerzita zapojila do posouzení textu i Musílka, prorektora Vysoké školy ekonomické v Praze a autora nekorektně citovaného textu. „S ohledem na citační standardy, počet uvedené odborné literatury a zdrojů a celkové zpracování diplomové práce je evidentní, že by práce měla být na vyšší úrovni. Primární odpovědnost za tyto nedostatky je pochopitelně na straně studenta, nicméně částečně i na straně vedoucí diplomové práce, která měla diplomanta odborně směrovat a upozornit jej na absenci citačních zdrojů, stejně jako na oponentovi, který však tento nedostatek v oponentním posudku explicitně uvedl,“ řekl Soustružník.

Později v České televizi připustil, že teď by práce zřejmě nebyla připuštěna k obhajobě a byla by studentovi vrácena k dopracování a úpravám citací. Připomněl ale, že Metnarova diplomová práce je 14 let stará a systémy na odhalování plagiátů se vyvíjejí.

Velmi málo průběžných odkazů

„Povinností vysoké školy obecně není prokazovat, zda se její konkrétní student dopustil plagiátorství, nýbrž prokazovat, že vytvořila, udržovala, rozvíjela a účinně uplatňovala vlastní systém opatření proti plagiátorství,“ míní. Metnar vystudoval Vyšší policejní školu MV ČR, později při zaměstnání Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr.

ČT v úterý uvedla, že jeho diplomová práce obsahuje seznam použitých zdrojů, je v ní ale velmi málo průběžných odkazů. Některé strany jsou převzaty nebo jen mírně upraveny bez jasného vyznačení, že jde o převzatý text. Metnar sám po zjištění nevyloučil rezignaci.

V minulých dvou týdnech kvůli podezření z opisování v bakalářské a diplomové práci rezignovali dva další ministři koaliční vlády ANO a ČSSD, ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). V jejich případech ale panovaly pochybnosti, zda jsou vůbec jejich práce původní.