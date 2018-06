Největší problém je nelegální migrace, řekl Babiš v projevu o EU

PRAHA Český premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že za největší problém současné EU považuje nelegální migraci. V projevu, kterým v úterý otevřel třídenní mezinárodní konferenci Pražský evropský summit (Prague European Summit), Babiš řekl, že problémy s migrací způsobily vzestup politického extremismu a vytvořily spory mezi jednotlivými státy. Dodal také, že Česká republika je připravena se na boji proti nelegální migraci podílet.

Babiš, který o nezvládnuté ochraně před nelegální migrací hovoří často, v úterý nevybočil z předchozích vyjádření. Mluvil o tom, že Evropa musí být schopná hlídat své hranice. Hlavní odpovědnost podle něj leží na jižních zemích, kam migranti přicházejí. Zbytek Evropy podle něj tyto země musí podpořit. Pro Českou republiku však nejsou cestou migrační kvóty.



Jourová: „EU se musí především sjednotit“

O migraci hovořila také eurokomisařka Věra Jourová, podle níž se EU především musí sjednotit. „Ten tlak zastavíme pouze pokud budeme vystupovat jednotně,“ uvedla. Dodala, že snahou evropských zemí by mělo být, aby lidé z Afriky a dalších zemí měli šanci vést důstojný život, aniž by museli utíkat do Evropy.



Babiš také uvedl, že EU je pro Česko jedinou politickou a ekonomickou perspektivou. Správnou cestou pro Evropu je podle něj snaha o naplnění čtyř svobod - volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. To se dle Babiše nemůže stát, pokud bude Evropa kvůli strachu z migrace uzavírat své vnitřní hranice.

Pražský evropský summit se v Praze koná od roku 2015

Setkávají se na ní politici, vládní úředníci a další odborníci z praxe i akademické sféry. Zabývají se především aktuálními problémy EU a jejím budoucím vývojem. Letos jsou tématy konference mimo jiné odchod Británie z EU, dopady digitalizace průmyslu na unii nebo návrh víceletého finančního rámce pro roky 2021 až 2027.

Na třídenní akci vystoupí také ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO), vládní úředníci pro evropské záležitosti z Česka, Slovenska či Maďarska, několik velvyslanců nebo francouzský nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn.