Největší zakázka v dějinách Česka. Obrana chce koupit bojová vozidla pěchoty za 53 miliard

PRAHA Ministerstvo obrany chce koupit 210 bojových vozidel pěchoty za padesát tři miliard korun.Podle zpravodajského portálu iDnes.cz se jedná o největší zakázku v historii Česka. Ministryně obrany Karla Šlechtová novinářům řekla, že po letech úvah konečně zakázku zadá.

Vítěz zakázky by podle Šlechtové mohl být znám do konce tohoto roku. Na zakázce začnou úředníci pracovat v nadcházejících týdnech. „Firmy nabízející tyto stroje už do Česka přesunují inženýry, kteří obrněnce vyvinuli, aby se jim lépe lobbovalo,“ píše iDnes.cz. Bojová vozidla by se měla do Česka dostat v letech 2020 až 2024.



Ve hře jsou čtyři dodavatelé: americká zbrojařská firma General Dynamics, která v minulých letech dodávala ministerstvu obrany pandury a nyní přichází se strojem ASCOD. Evropská zbrojovka BAE Systems nabízí vozidlo CV 90. Další dva stroje Lynx a Puma jsou vyráběné německými zbrojovkami.

Transportéry by neměla vybírat vláda v demisi, říká ČSSD

Nové stroje přitom jsou potřeba, jelikož čeští vojáci se stále vozí ve „veteránech“ BVP - 2 starých třicet let.

Podle iDnes.cz je lehkým favoritem německé bojové vozidlo Puma, které je ale nejdražší. Jeden stroj stojí čtvrt miliardy korun, což po vynásobení jednoho kusu počtem 210 transportéru, dává částka 53 miliard korun.

„53 miliard korun je odhadovaná maximální hodnota zakázky, byla stanovena na základě marketingového průzkumu,“ řekl mluvčí ministryně obrany Jan Pejšek.



Podle ČSSD by tento kontrakt neměla dělat vláda v demisi. „Otázka je, zda současné vedení resortu je schopní zajistit transparentní a efektivní řízení této zakázky,“ řekl předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Jsem nemile překvapena, že se tato zásadní modernizační akvizice začala teprve připravovat. Je uvedena již v koncepci armády schválené v roce 2015 a poslední léta jsme my poslanci ujišťováni, že vše běží podle plánu, řekla předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová z ODS.