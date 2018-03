Nejvyšší soud potvrdil tresty pro tři aktéry metanolové kauzy, odmítl jejich dovolání

BRNO Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání tří lidí potrestaných v hlavní, takzvané zlínské větvi metanolové aféry. Martin Jirout si má podle pravomocného rozsudku odpykat devět let ve vězení, Martin Cekota o rok méně, Alexander Jordán sedm let. ČTK to zjistila z usnesení publikovaného v databázi NS.

Metanolová aféra začala v září 2012, distribuce otráveného alkoholu měla tragické důsledky. Jirout, Jordán a Cekota patřili k distributorům či prodejcům alkoholu. Rozsudek jim přičítá podíl na smrti a vážných zdravotních následcích u více lidí.



V dovolání k NS uplatnila trojice mužů výhrady k právnímu posouzení i shromážděným důkazům. Usnesení NS je mimořádně obsáhlé. Soudci však zdůraznili, že není jejich úkolem znovu rozebírat, porovnávat či přehodnocovat důkazy a vyvozovat z nich vlastní závěry.

Mužům zbývá jedině ústavní stížnost

„Určující je, že mezi skutkovými zjištěními nalézacího soudu, potvrzenými rozhodnutími soudu druhého stupně, na straně jedné, a provedenými důkazy na straně druhé není extrémní nesoulad,“ stojí v usnesení.



Po odmítnutí dovolání zbývá trojici mužů jako poslední mimořádný opravný prostředek ústavní stížnost. Zatím ji podle dostupných informací nikdo z nich nepodal.

Zlínská pobočka krajského soudu odsoudila trojici mužů spolu s dalšími aktéry případu v roce 2015 za ohrožování zdraví závadnými potravinami. Vrchní soud v Olomouci v lednu 2016 verdikt mírně upravil, jinak v základních bodech potvrdil.